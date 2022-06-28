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Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН

Постпред Кислица запросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине
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Фото: Global Look Press/XinHua/Rick Bajornas
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Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица подал запрос о проведении срочного заседания Совета Безопасности организации касательно ситуации вокруг государства. Об этом во вторник, 28 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо дипломата.

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«Я имею честь запросить проведение срочного заседания СБ ООН <…> в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности Украины», — говорится в тексте письма.

Проведение заседания намечено на 28 июня на 15.00 (22.00 мск).

Кислица также выразил желание, чтобы перед Совбезом выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. Дипломат утверждает, что Россия якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре, а также обвиняет РФ в интенсификации высокоточных ракетных ударов украинской территории 25-27 июня.

27 июня военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал об обстреле одного из районов в пригороде Луганска со стороны украинских боевиков. Жителей Родаково в пригороде Луганска пришлось экстренно эвакуировать.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также заявлял 27 мая и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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