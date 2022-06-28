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США выделили на производство Black Hawk $2,3 млрд

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maciej Goclon
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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin выиграла тендер на $2,3 млрд на производство военных вертолетов Black Hawk. Об этом 27 июня сообщило агентство Reuters с ссылкой на Пентагон.

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«Компания Lockheed Martin получила контракт на сумму $2,3 млрд для строительства 120 моделей H-60M Black Hawk, потому что американские военные хотят приобрести вертолеты нового поколения», — пишет издание.

Контракт рассчитан на пять лет и включает в себя опционы на дополнительные 135 самолетов, которые будут доступны как армии США, так и ее союзникам. Всё это увеличивает стоимость тендера до $4,4 млрд.

«Данное соглашение позволит армии удовлетворить текущие и будущие потребности в потенциале путем модернизации, восстановления, замены и внедрения технологий», — высказался менеджер проекта «Служебные вертолеты» полковник Кэлвин Лейн.

8 мая генеральный директор компании Lockheed Martin Джеймс Тайклет сообщил о двойном увеличении производства противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. На данный момент корпорация производит ежегодно 2100 ракет, однако планируется довести эту цифру до 4000. По его мнению, на это может потребоваться от нескольких месяцев до пары лет.

22 июня стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила увеличение военных расходов страны на $37 млрд в 2023 году. Проект предусматривает программы поддержки союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, включая финансирование Тихоокеанской инициативы, Европейской инициативы сдерживания и Балтийской инициативы безопасности.

К тому же, на оборону в 2023 году Вашингтон увеличил бюджет на $45 млрд. Общий размер оборонных расходов в следующем году составит $847 млрд, что превышает данные за 2022 год.

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