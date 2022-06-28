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NBC узнал о намерении Байдена продлить срок присутствия военных США в Польше

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Американский президент Джо Байден объявит о продлении присутствия дополнительных сил США в Польше и переменах в развертывании контингента в странах Балтии, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на должностных лиц Пентагона, экс-представителей администрации и европейского чиновника.

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«Во время европейского саммита НАТО президент Байден планирует объявить о продлении присутствия некоторых дополнительных сил США в Польше и переменах в развертывании в нескольких странах Балтии», — цитирует телеканал собеседника в опубликованном в понедельник, 27 июня, материале.

Изменения в размещении войск США могут затронуть такие страны, как Литва, Латвия и Эстония. Что касается возможного развертывания новых групп войск в регионе на постоянной основе, то их число будет минимальным, сообщили источники. При этом несколько сотен военных могут остаться в Польше на более длительный срок.

Белый дом отказался от комментариев сообщенной источниками телеканала информации.

Американский президент находится в Германии на саммите G7, а затем направится на саммит НАТО в Испании.

Байден и администрация Белого дома неоднократно опровергали любые сообщения о намерении направить военный контингент США на Украину. Подобного рода сценарий, по утверждениям Вашингтона, может обернуться столкновением с силами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также РФ.

В воскресенье, 26 июня, президент США, выступая на саммите лидеров G7 в Баварии, заявил, что Вашингтон предоставит Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы». В тот же день телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Вашингтон готовится объявить о закупке зенитно-ракетного комплекса средней и большой дальности, который войдет в следующий пакет военной помощи Киеву. В частности, отмечалось, что Киев запросил систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS. Это оружие может поражать цели на расстоянии более 100 миль (161 км).

Как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, с начала проведения специальной военной операции России сумма помощи украинской стороне составила около $6,1 млрд.

Россия осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление, ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет.

Запад начал активно вооружать Киев на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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