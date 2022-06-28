Судно на линии Петербург — Калининград вышло в первый рейс

Судно «Холмогоры» из Санкт-Петербурга в Калининград будет курсировать раз в неделю. Об этом стало известно из расписания на сайте ОАО «Северное морское пароходство».

«Холмогоры», рейсы 283/284/285/286/287, Санкт-Петербург — 25.06-27.06, 03.07-04.07, 11.07-12.07, 19.07-20.07, 27.07-28.07. Калининград — 30.06-30.06, 07.07-08.07, 15.07-16.07, 23.07-24.07, 31.07-01.08», — говорится в тексте публикации.

Как сообщил начальник управления эксплуатации флота ОАО «Северное морское пароходство» Николай Суханов ТАСС, судно «Холмогоры» уже отправилось в свой первый рейс из порта Бронка по направлению в Калининград с необходимыми товарами.

18 июня Литва в рамках пятого пакета антироссийских санкций ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область из РФ. Глава региона Антон Алиханов заявил, что запрет рассматривался как «удушение» области.

Спустя время, 22 июня, запрет решили компенсировать путем морского сообщения от Санкт-Петербурга до Калининграда. После блокады Калининграда со стороны Литвы, 27 июня зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия жестко ответит на запрет транзита товаров в Калининград. По его словам, значительная часть мер носит экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 июня сообщил, что перед ответными мерами Москвы на действия Литвы нужно «тщательно проанализировать ситуацию».

27 июня представитель Еврокомиссии сообщил ТАСС, что Литва должна проводить дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита в Калининград через территорию Евросоюза.