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Французский телеканал рассказал об отношении жителей Лисичанска к украинским боевикам

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Телеканал France 24 опубликовал репортаж, в котором говорится, что большинство жителей Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) негативно относится к киевскому режиму и украинским националистам. Видео появилось на YouTube-канале France 24 в понедельник, 27 июня.

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Журналисты должны были снять сюжет о том, как украинские волонтеры помогают жителям Лисичанска эвакуироваться из города, однако позиция мирных жителей на такую «эвакуацию» была резко негативной.

«Это депортация, они выгоняют нас из наших домов», — заявил один из местных жителей.

В материале также говорится, что националисты дали людям всего два дня на то, чтобы «эвакуироваться». При этом многие отказались покидать свои дома, высказав возмущение.

Телеканал также опубликовал опрос жителей города, многие из которых уверены, что их союзник — Россия, а не Европа.

«Украинские солдаты обстреливают нас, это они убивают наших детей», — заявила одна из опрошенных.

Ранее источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики, сообщил, что остающиеся в Лисичанске и Северодонецке группы боевиков Украины приступили к ликвидации иностранных наемников. Военные ЛНР уже обнаружили несколько сожженных тел.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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