В Северном районе Воронежа 3,3 га могут застроить жилыми домами и соцобъектами

На участке в 3,3 га в Северном районе Воронежа могут построить жилые дома от 7 до 12 этажей и соцобъекты. Это обсуждалось в ходе градостроительного совета в понедельник, 27 июня.

Как пишет ИА «Абирег», речь идет о квартале, ограниченном переулком Солнечный, улицей Солнечная и территорией, прилегающей к улице Беговая. Участок был отдан под реализацию проекта Комплексного развития территорий.

Сейчас обсуждаются два варианта развития участка. Один предполагает строительство жилых домов высотностью до 16 этажей, в результате чего на территории может появиться 57 тыс. кв. м жилья. Другой — проект по строительству 7-12-этажных домов с социальными объектами.

23 июня совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин рассказал «Известиям», что в мае–июне 2022 года доля сделок по продаже квартир в новостройках упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он указал, что снижение ставки по программе «Льготная ипотека» на первичное жилье до 7% оживило спрос.

15 июня эксперты компании Nikoliers заявили «Известиям», что после снижения Банком России ключевой ставки ипотека при покупке квартир комфорт-класса может побить очередной рекорд и вырасти до 90%.