Роспотребнадзор порекомендовал не купаться в море на юге Крыма

Роспотребнадзор порекомендовал не купаться в море на юге и юго-западе Крыма. Об этом ведомство заявило в понедельник, 27 июня, в своем Telegram-канале.

«Нестандартные пробы получены у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах», — говорится в сообщении.

Качество морской воды в указанных местах может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков, отмечает ИА «Крыминформ».

При этом загорать на пляже не запрещено.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал продолжение кратковременных ливневых дождей в регионе, которые в значительной степени ослабеют.

При этом в пресс-службе Ростуризма подчеркнули, что происшествий в связи с погодными условиями в Крыму не зафиксировано, курортные города республики доступны для гостей и жителей. По информации ведомства, наиболее сильные осадки зафиксированы в Белогорском и Симферопольском районах.