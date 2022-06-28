В Самарском зоопарке родились два енота-полоскуна. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на группу зоопарка.

Сейчас малыши уже немного подросли, и мать стала выводить их на прогулку.

В зоопарке предупредили, что посетители не должны забывать подальше держать содержимое своих карманов от лап енотов, чтобы не отстаться без нужных вещей.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что в Московском зоопарке медоедов вывели в уличный вольер в связи с установившейся теплой погодой. Для животных было подготовлено всё необходимое, в том числе места для укрытий.