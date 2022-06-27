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Самолеты из Астрахани в Баку будут летать вдвое чаще

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«Азербайджанские авиалинии» запустили прямое авиасообщение по маршруту Баку–Астрахань–Баку. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на министерство культуры и туризма региона.

Отправиться в столицу Азербайджана астраханцы смогут по четвергам и воскресеньям.

При этом в мае текущего года стало известно, что компания «Азимут» будет осуществлять перевозки по тому же маршруту по понедельникам и пятницам. Таким образом, общее количество рейсов увеличилось в два раза.

В Росавиации в понедельник, 21 июня, сообщили, что с открытием авиасообщения между Россией и Турцией авиакомпании смогут осуществлять рейсы в республику из 32 российских городов при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей.

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