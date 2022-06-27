Джокович пробился во второй круг Уимблдона и установил рекорд

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над корейцем Квон Сун-Ву (6:3, 3:6, 6:3, 6:4) в первом круге Уимблдона, о чем стало известно в понедельник, 27 июня.

«Я говорил это раньше, но этот корт действительно особенный. Для меня это всегда был корт, на котором я мечтал играть и побеждать. И все мои детские мечты сбылись здесь, так что для меня честь и удовольствие вернуться на Уимблдон», — цитирует победителя «Спорт-Экспресс».

Вместе с этой победой Джокович стал первым в истории тенниса игроком-мужчиной, который смог 80 раз победить на каждом из четырех турниров серии «Большого шлема». Кроме 80-й победы на Уимблдоне Джокович 82 раза побеждал на Australian Open, 85 — на «Ролан Гаррос» и 81 — на US Open, уточняет телеканал SportsMax.

Имея на своем счету 328 побед на турнирах Большого шлема, Джокович уступает в этом отношении только Роджеру Федереру с 369 победами, при этом у коллеги Рафаэля Надаля только 305 побед.

«Я так же предан делу, как и все остальные. Теперь, когда мы достигли 80, давайте перейдем к 100!» — приводит телеканал слова Джоковича после выхода во второй тур Уимблдона.

В следующем круге третья ракетка мира Джокович сразится на корте с австралийцем Танаси Коккинакисом.

Уимблдонский турнир проходит в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

В этом году российские теннисисты не смогли участвовать в турнире из-за запрета организаторов международного Уимблдонского турнира. С критикой подобного решения выступил 1 мая испанский теннисист Рафаэль Надаль, назвав его неправильным и несправедливым.

20 апреля Новак Джокович осудил данное решение, назвав его сумасшедшим. Он подчеркнул, что, когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам. Кроме того, Джокович заявил, что в теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию, а спортсмены играют на основе рейтинга, а не национальности.