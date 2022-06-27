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Бастрыкин поручил возбудить дело против главы украинской разведки

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Фото: СК РФ
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против главы управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, который угрожал терактами на территории России. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства 27 июня.

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Ранее в понедельник в интервью британской газете Financial Times руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории Российской Федерации. Он заявил, что украинская сторона продолжит атаковать российские территории и устраивать диверсии на подконтрольных ей территориях. В частности, Буданов упомянул недавний подрыв автомобилей в Херсонской области. В результате теракта 26 июня погиб чиновник военно-гражданской администрации (ВГА) региона Дмитрий Савлученко.

В этот же день, 27 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что меры антитеррористической безопасности в России максимально усилены из-за угроз терактов. При этом он уточнил, что применение дополнительных мер является прерогативой силовых ведомств.

До этого, 15 июня, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является Крымский мост. Такой выбор, по его словам, обусловлен тем, что этот объект является «путем подтягивания резервов».

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