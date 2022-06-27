«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» после плановых работ

Прокачка газа по «Турецкому потоку» возобновлена вечером понедельника, 27 июня, сообщили в компании «Газпром».

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск», — сказано в сообщении Telegram-канала компании «Газпром».

О плановом ежегодном техобслуживании газопровода «Турецкий поток» и о приостановке поставок «Газпром» сообщил 18 июня, напомнила «Газета.Ru».

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Его проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

14 июня «Газпром» сообщал о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток». Причиной тому называлось то, что компания Siemens не вернула после ремонта газовые турбины. Кроме того, в июне было запланировано техническое обслуживание газопровода.

Из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку — 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа.