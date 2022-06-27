Четырехлетняя девочка выпала из окна дома в Нижегородской области

В городе Выкса Нижегородской области четырехлетняя девочка выпала из окна на третьем этаже. Соответствующую информацию ИА «НьюсНН» подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня. Девочка выпала из окна третьего этажа на землю и получила различные ушибы и травму головы. Прибывшая на место «скорая» доставила ее в больницу.

Сейчас пострадавшая находится в травматологическом отделении.

10 июня пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в городе Свободном Амурской области. Он находился дома один, пока его мама развешивала вещи на улице. С травмами ребенок был госпитализирован в местную больницу.