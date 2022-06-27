Некоторым гражданам ДНР и ЛНР разрешили упрощенно заменить водительские удостоверения

Категории граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут заменить иностранные национальные водительские удостоверения на российские без проведения экзаменов, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) РФ в понедельник, 27 июня.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина правительством РФ определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке — без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами», — сказано в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что особый порядок обмена иностранных национальных водительских удостоверений позволит избежать осложнения гуманитарной ситуации, связанной с вынужденным пребыванием установленной категорией лиц в России. Этот порядок будет действовать до 1 марта 2023 года, что обусловлено вступлением в силу с указанной даты аналогичных изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

В ведомстве уточнили: в указанные категории лиц включены граждане ДНР и ЛНР, а также въехавшие в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лица без гражданства и имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища в России или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

23 июня заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил о подготовке Министерством внутренних дел законопроекта о порядке пребывания иностранных граждан в РФ. Сенатор отметил, что в документе предусмотрены также меры по «противодействию нелегальной миграции».

21 июня во временной администрации Запорожской области заявила, что более чем у 3 тыс. человек приняли документы на получение гражданства РФ. Еще более 7 тыс. человек находятся в очереди.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. Один из жителей города, раскрывая мотивы получения российского гражданства, сказал, что он русский человек. Другая отметила, что жители области ждали эту возможность уже восемь лет.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».