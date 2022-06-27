Еще 16 семей получили новое жилье в Омске по программе переселения

В Омске в рамках программы переселения людей из аварийного жилищного фонда новые квартиры получили еще 16 семей. Об этом сообщает городская мэрия.

«Ключи от квартир в доме № 108 по улице 1-я Станционная, который ввели в эксплуатацию в 2021 году, вручили 16 семьям», — цитирует сообщение властей ИА «ОМСКРЕГИОН».

В 2022 году городской департамент жилищной политики реализует третий этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Ранее ключи от своего нового жилья получили 35 омских семей. Они переехали в дом № 4 по улице Виталия Суровикина.

В настоящее время идет процесс заключения еще трех контрактов на приобретение 15 квартир в строящемся доме. Продолжается работа по проведению аукционов на покупку квартир у застройщиков.