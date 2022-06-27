Подготовку к отопительному сезону завершат на Ставрополье к 15 сентября
В Ставропольском крае к 15 сентября должны завершить подготовку к будущему отопительному сезону. Работы уже ведутся, сообщает региональное министерство ЖКХ.
По данным ведомства, ресурсоснабжающие организации в текущем году должны привести в порядок 911 котельных и 1,4 тыс. км теплосетей. На данный момент известно, что в ремонте нуждаются 249 котельных.
Как уточняет NewsTracker, профилактические работы также пройдут на сетях водо- и электроснабжения, водоотведения, очистных сооружениях и трансформаторах. В течение лета специалисты должны проверить системы подачи тепла в многоэтажные дома.
До 15 октября муниципалитетам необходимо получить паспорта готовности. Ход работ находится под контролем минЖКХ.