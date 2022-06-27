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Минометную мину времен ВОВ обезвредили в пригороде Югорска

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В пригороде Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) обезвредили минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом городская администрация сообщает в своем Telegram-канале.

Опасная находка была обнаружена еще 17 июня при проведении земляных работ на территории гаражного кооператива в поселке Югорск-2. Прибывшие из Ханты-Мансийска саперы обследовали предмет и обнаружили, что это мина времен ВОВ, сохранившая способность к детонации.

Как уточняет Muksun.fm, группа экспертов изъяла боеприпас и приняла решение о его утилизации. Для этого мину вывезли в безопасное место и подорвали.

26 июня в поселке Ульяновка, который находится в Тосненском районе Ленинградской области, местный житель нашел гранату времен Великой Отечественной войны на своем участке. Мужчина принес боеприпас в отделение полиции.

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