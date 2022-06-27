Жительница Камышина погибла при пожаре в общежитии

В Камышине (Волгоградская область) в результате пожара в общежитии погибла 55-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел днем в понедельник, 27 июня, в здании общежития на улице Некрасова. По данным ИА «НовостиВолгограда.ру», 55-летняя женщина заметила в соседней комнате дым и вызвала спасателей, но при этом не вышла на улицу, а осталась в помещении. Она погибла у себя в комнате от отравления угарным газом.

Предварительной причиной возгорания эксперты называют неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг пожара был обнаружен в комнате соседа погибшей женщины.

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

23 июня в Иркутске при пожаре в частном доме погибли 56-летний мужчина и 76-летняя женщина. По предварительным данным, возгорание тоже началось из-за неосторожности при курении.