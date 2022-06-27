В Санкт-Петербурге разыскивают водителя кабриолета за трюки на дороге
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июня, разыскивается водитель, который выполнял акробатические трюки во время езды по городу на кабриолете.
На записи, которую выложили в интернет, видно, как мужчина на большой скорости поднимается с водительского места и, не держа руль, принимает горизонтальное положение на лобовом стекле, разведя руки по сторонам.
По предварительной информации, мужчина ехал по КАД. После выполнения трюка он снова сел в кресло и последовал дальше.
Ранее в понедельник 10-летний сын Бена Аффлека устроил аварию за рулем Lamborghini. Мальчик сел за руль арендованного кроссовера Lamborghini и устроил ДТП, врезавшись в BMW.