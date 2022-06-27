Реклама
Прямой эфир
Мир
В Латвии указали на намеки со стороны Запада о готовности забрать Калининград
Мир
Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада
Мир
Военные ЛНР и России завершили зачистку поселка Волчеяровка
Экономика
Байден объявил о повышении пошлин на ряд позиций импорта из РФ
Мир
Два человека погибли в Светлодарске в результате обстрела
Армия
Вооруженная «Калибрами» подлодка «Алроса» выйдет в море для испытаний
Армия
Минобороны РФ предупредило о возможной провокации Киева на Криворожской ТЭС
Мир
Шольц заявил о невозможности возврата к прежним отношениям между Россией и ФРГ
Мир
МИД РФ объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата
Мир
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
Общество
Почти 6 тыс. выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в этом году
Сюжет:

Военные ЛНР и России завершили зачистку поселка Волчеяровка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) и России закончили зачистку поселка Волчеяровка. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев 27 июня.

ВКС нанесли удар по цехам корпорации «Артем» в Киеве. Онлайн спецоперации 27 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

«Волчеяровкой завладели наши войска и зачистили территорию населенного пункта», — сказал он.

Накануне стало известно, что силы Луганской Народной Республики продвигаются с юга в сторону Лисичанска и уже находятся в промзоне. Как отметил посол республики в РФ Родион Мирошник, Лисичанск — главная точка, которую надо убрать, «чтобы в треугольнике стало спокойно».

23 июня сообщалось, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. В тот же день союзные силы ЛНР и РФ разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на лисичанском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022