Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) и России закончили зачистку поселка Волчеяровка. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев 27 июня.

«Волчеяровкой завладели наши войска и зачистили территорию населенного пункта», — сказал он.

Накануне стало известно, что силы Луганской Народной Республики продвигаются с юга в сторону Лисичанска и уже находятся в промзоне. Как отметил посол республики в РФ Родион Мирошник, Лисичанск — главная точка, которую надо убрать, «чтобы в треугольнике стало спокойно».

23 июня сообщалось, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. В тот же день союзные силы ЛНР и РФ разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на лисичанском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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