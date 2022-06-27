Фельдшера «скорой» задержали по подозрению в убийстве в Ростовской области

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области по подозрению в убийстве сожительницы задержан фельдшер скорой помощи. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что 25 июня 2022 года 42-летний подозреваемый, работающий фельдшером, поссорился со своем 38-летней сожительницей. В ходе конфликта он нанес ей более 10 ударов ножом в область груди и верхних конечностей. Женщина скончалась на месте.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, но был задержан в тот же день. Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на другие местные СМИ, мужчина попал в ДТП, с травмами его доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ходе допроса мужчина признался в содеянном, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства убийства устанавливаются.

27 июня адвокат Андрей Алешкин рассказал «Известиям», что прокуратура Костромской области запросила пожизненное заключение для двух обвиняемых в похищении и убийстве пятилетней девочки. Он подчеркнул, что свою вину обвиняемые признали полностью.