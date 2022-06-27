Два человека погибли в Светлодарске в результате обстрела

Два человека погибли, еще четверо пострадали 27 июня в результате обстрела города Светлодарск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) в Светлодарске число погибших возросло до двух человек, еще четыре получили ранения», — сообщил штаб в Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки ДНР погибли два человека.

23 июня мужчина погиб при обстреле ВСУ храма в Донецке. А днем ранее в республике сообщили о гибели молодой женщины и ее грудного ребенка в селе Ровнополь Волновахского района. Они погибли после прямого попадания боеприпаса в жилой дом.

За 20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».