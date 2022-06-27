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Медведев анонсировал жесткие меры против Литвы из-за блокады Калининграда

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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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Россия жестко ответит Литве на запрет транзита товаров в Калининградскую область. Об этом 27 июня заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
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По его словам, значительная часть мер носит экономический характер и «способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить асимметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта, добавил Медведев.

«Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам — просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем и другим это удается всё хуже», — сказал политик в интервью газете «Аргументы и факты».

22 июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова к тому, что Россия может отключить ее от энергосистемы БРЭЛЛ в ответ на запрет транзита грузов в Калининградскую область.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России будут практическими. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июня заявил, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь, глава Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. Вместе с тем губернатор сообщил, что региону хватит мощностей для доставки грузов морским путем.

Рестрикции вводятся на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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