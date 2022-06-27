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Президент Байден объявил о повышении пошлин до 35% на некоторые товары из России

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Пошлины на несколько позиций импорта из России будут повышены. Такое заявление в понедельник, 27 июня, сделал американский президент Джо Байден. Соответствующий документ опубликовали на сайте Белого дома.

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«Я пришел к заключению, что повышение <…> ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене. — Ред.) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен, оправданно и отвечает внешнеполитическим интересам США», — сообщается в заявлении.

Байден обратил внимание на то, что это решение переплетено с приостановкой «нормальных торговых отношений» с российской стороной.

24 июня американское министерство торговли сообщило о решении ввести антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь (КАС) из России. В ведомстве подчеркнули, что производители удобрений из Российской Федерации получают субсидии со стороны Соединенных Штатов, а это дает возможность продавать продукцию по стоимости ниже. В связи с этим планируется ввести дополнительные пошлины.

16 июня американский лидер сказал, что санкции, введенные в отношении России на фоне специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, являются лучшим курсом для США. Байден признал, что санкционный отпор Москве дался ему нелегко: с одной стороны, он понимал необходимость такой меры, с другой — ограничения обернулись резким ростом стоимости газа и непростой политической ситуацией.

Запад начал вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции по защите Донбасса. В Москве объяснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых важна для обеспечения безопасности Российской Федерации. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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