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Захарова назвала ситуацию на Украине результатом политики Запада

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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«Ситуация на Украине» — результат провокационной и подрывной политики западных режимов. Об этом 27 июня написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям с Россией в свете ситуации на Украине невозможен.

ВКС нанесли удар по цехам корпорации «Артем» в Киеве. Онлайн спецоперации 27 июня
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Данное заявление Шольц сделал ранее в этот день. По его мнению, ситуация на Украине является переломом в международных отношениях. Канцлер обвинил Россию в нарушении правил и норм мировой политики.

До этого, 22 июня, он заявил, что партнерство с Россией, обозначенное в Стратегической концепции НАТО 2010 года, невозможно представить в обозримом будущем.

17 июня канцлер ФРГ указал на важность переговоров с Россией и прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне ситуации на Украине.

14 июня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца за его стремление «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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