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Французы сравнили введение санкций против РФ с шахматной партией

Le Monde: Россия адаптируется к санкциям, делая «ход конем» в «шахматной партии»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия легко адаптируется к «шахматной партии с санкциями», потому что легко делает «ход конем». И это несмотря на все заявления зарубежных СМИ о дефолте страны. Об этом 26 июня написало французское издание Le Monde.

Бери — не хотят: наступил ли у России дефолт
И если это так, то кто больше всего пострадает

«Большая болезненная шахматная партия с санкциями может затянуться надолго. Россия в ней делает ход конем», — отметили в публикации.

По словам автора, российская экономика переносит множество санкций и адаптируется к ним, к тому же повышение цен на энергоносители положительно отразилось и на доходах РФ.

27 июня международное информационное агентство Bloomberg сообщило, что в России 27 июня якобы наступил дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Минфине РФ заявили, что инвесторы не получили платежи по двум выпускам суверенных евробондов РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как дефолт.

В Кремле назвали неправомерными утверждения о дефолте в России, так как страна выплатила проценты по евробондам еще в мае.

В Госдуме отметили, что данные о якобы дефолте в России являются враньем и самопиаром Запада, который хочет убедить население Евросоюза и США в эффективности антироссийских санкций.

Аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Ковалев в беседе с «Известиями» указал на отсутствие у заграничного суда юрисдикции в случае подачи иностранным инвестором иска из-за неполучения от российской стороны платежа по евробондам.

23 мая российский лидер Владимир Путин отметил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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