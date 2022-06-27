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Шольц заявил о невозможности возврата к прежним отношениям между Россией и ФРГ

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Возврат к прежним отношениям между Россией и Германией невозможен. Об этом 27 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-подхода по итогам второго дня саммита G7 в баварском замке Эльмау.

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«Ясно, что в отношениях с Россией не может быть возврата ко времени до <начала спецоперации по защите Донбасса>», — сказал он.

Шольц отметил, что ситуация на Украине «является переломом в международных отношениях». Германский политик обвинил Россию в нарушении существующих в мировой политике правил и норм.

«Страны G7 едины в оценке, что речь идет о долговременном изменении, которое будет накладывать отпечаток на международные отношения. Ситуация меняется, поэтому должны меняться и мы, это все понимают. Все страны готовы принимать необходимые решения, но пока еще неясно, как мир изменится в ближайшие месяцы и годы», — добавил канцлер ФРГ.

22 июня Шольц заявил, что партнерство с Россией, обозначенное в Стратегической концепции НАТО 2010 года, невозможно представить в обозримом будущем.

17 июня германский канцлер указал на важность переговоров с Россией и прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне ситуации на Украине.

14 июня президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца за его стремление «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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