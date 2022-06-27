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Общество
Почти 6 тыс. выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в этом году
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В Подмосковье выпустившие минимум двух стобалльников учителя получат по 150 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области педагоги, которые подготовили двух и более выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получат по 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора в понедельник, 27 июня.

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«Все подмосковные учителя, которые подготовили двух и более школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получат дополнительные выплаты — по 150 тыс. рублей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил своевременно довести эти средства до педагогов в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов», — отмечается на сайте правительства Московской области.

Сообщается, что в Московской области уже 583 выпускника набрали по 100 баллов на Едином государственном экзамене, а 29 человек стали мультистобалльниками. В 2021 году было 683 стобалльника, 200 баллов набрал 41 ученик, а 300 — четыре.

«У нас в этом году 34 тыс. одиннадцатиклассников и 79 тыс. девятиклассников. Мы видим, что 50% детей после 9-го класса уходят учиться специальностям, и этот тренд очевиден уже много лет», — подчеркнул губернатор региона.

Ранее в понедельник озвучили предварительные результаты ЕГЭ. В России 100 баллов получили 5953 человека. В Рособрнадзоре заявили, что итоговая аттестация вернулась к «доковидному» порядку проведения.

В этом году за нарушение порядка проведения ЕГЭ было удалено около 600 человек, в основном за использование мобильных телефонов и шпаргалок.

21 июня в распоряжении «Известий» поступили результаты исследований, в котором российские педагоги поделились ожиданиями от баллов учеников за ЕГЭ в 2022 году. Каждый пятый учитель (19%) считает, что результат по предмету составит около 50–60 баллов, более трети преподавателей (36%) оценивают сдачу ЕГЭ в 60–70 баллов. 27% опрошенных делают оптимистичные прогнозы и утверждают, что их ученики сдадут экзамен на 70–80 баллов, 8% оценивают успехи на 40–50 баллов. И лишь 10% педагогов уверены, что ребята напишут ЕГЭ на 80 баллов и более.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 26 мая и продлится до 2 июля. Дополнительный период по обязательным предметам назначен на 5–20 сентября.

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