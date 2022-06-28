Владельцы автомобилей премиум-класса стали выбирать машины подешевле

Автомобилисты, владеющие машинами премиум-класса демонстрируют интерес к более низким ценовым сегментам. Об этом сообщается в новом исследовании сайта «Авто.ру», поступившем в редакцию «Известий».

Исследование показало, что после продажи автомобиля многие автомобилисты готовы пересесть в автомобиль классом ниже предыдущего. Одной из ключевых причин является желание сохранить часть вырученных от продажи средств (33% опрошенных) или использовать их в других целях. BMW X5 и X6, Lexus LX, Mercedes-Benz GLS, E- и S-классов, Porsche Cayenne и другие автомобили дороже 5 млн рублей среди автомобилисты готовы разменять автомобиль на Toyota Camry — самую популярную альтернативу премиальным моделям.

Продавцы автомобилей от 3 млн руб гораздо охотнее выбирают что-то похожее на свою машину, но также готовы пересесть и на модели сильно дешевле.

Интересы собственников, которые сейчас планируют покупку новой машины взамен предыдущей, варьируются в зависимости от класса и стоимости имеющегося автомобиля. В качестве альтернативы автомобилям по цене 1,5–3 млн рублей их владельцы чаще всего думают о покупке машины классом выше своего, даже в этом же ценовом диапазоне. Mercedes-Benz C-класса меняют на E-класс или BMW 5-й серии, а Toyota Land Cruiser Prado и RAV4 меняют на Land Cruiser.

Продавцы автомобилей стоимостью 300–800 тыс. рублей активно изучают соседние сегменты. Те, кто продает машины стоимостью до 300 тыс. рублей выбирают в основном среди старых моделей LADA. Самые популярные — вазовская «семерка», «десятка», семейство «Самара» и седаны Priora.

Еще один очевидный тренд — рост интереса к автомобилям с пробегом. Около 35% собственников машин интересовались такими вариантами за последние два месяца. Приобрести исключительно новый автомобиль готово только 17,4%.

В июне аналитики «Авто.ру» назвали самые подорожавшие автомобили с пробегом. Некоторые модели стали стоить дороже, чем стоили новыми.