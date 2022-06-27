Сгоревший два года назад дом в Уфе расселят после вмешательства прокуратуры
В Уфе расселят и снесут дом по улице Софьи Перовской, 22, где в июле 2020 года произошел крупный пожар. Соответствующее постановление издано городской мэрией.
Согласно документу, собственникам жилых и нежилых помещений выплатят компенсации, сумма которых будет рассчитана исходя из рыночной стоимости. Семьи, проживающие в доме по договорам соцнайма, получат благоустроенные квартиры. После этого здание снесут.
Постановление было издано властями после вмешательства прокуратуры, сообщает «МедиаКорСеть».
В июле 2020 года в двухэтажном деревянном доме № 22 по улице Софьи Перовской произошел крупный пожар. Здание было сильно повреждено, без нормального жилья остались восемь семей.
В мае 2021 года строение признали аварийным и подлежащим сносу. Летом того же года одна из семей, вынужденная жить в саду, обращалась к руководившему в то время городом Сергею Грекову с просьбой ускорить принятие конкретных решений и взять вопрос под личный контроль.