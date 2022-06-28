Агентство Bloomberg сообщило о том, что истек 30-дневный льготный период для майских купонных выплат по евробондам Минфина РФ, которые почему-то не дошли до зарубежных держателей бумаг, и что теперь уже «точно», «впервые с 1918 года» Россия допустила дефолт по своим внешним обязательствам. Наш Минфин с этим утверждением не согласен: майские платежи были осуществлены с опережением графика на несколько дней, до прекращения действия лицензии OFAC Минфина США. Российское ведомство сообщает, что зарубежные инвесторы не получили платежи из-за действий иностранных расчетно-клиринговых систем и, в соответствии с эмиссионной документацией, это не считается причиной объявления дефолта эмитента.

Это уже вторая попытка за последний месяц провозгласить дефолт по российскому внешнему долгу. Предыдущая была сделана в начале июня, когда в качестве кредитного события выступала неуплата дополнительных процентов на сумму $1,9 млн: они возникли по апрельскому платежу, из-за того что он был осуществлен не в плановую дату, а в конце льготного периода. Эта курьезная сумма сильно не дотягивала до $75 млн — порога, при превышении которого объявляется кросс-дефолт и по другим внешним обязательствам эмитента. Поэтому первая попытка провозглашения дефолта России по внешнему долгу достаточно быстро покинула информационное пространство. Вторая же по своему размеру более существенна — суммарный платеж по двум выпускам 27 мая составил почти $98 млн.

Заметка Bloomberg — не официальное объявление дефолта. Это могли бы сделать зарубежные рейтинговые агентства — но они прекратили свою деятельность в России еще в апреле. Хотя тогда одно из агентств, S&P, в нарушение собственной методологии уже понизило кредитный рейтинг РФ до SD (выборочный дефолт), несмотря на то что кредитного события на момент отзыва рейтинга еще не произошло.

Провозглашение дефолта по евробондам Минфина РФ в текущих условиях было только делом времени. После того как не была продлена в конце мая лицензия OFAC, мы уже не могли использовать зарубежную финансовую инфраструктуру для осуществления выплат. Поэтому последующие плановые платежи по выпускам, в которых явно не прописана опция рублевых выплат, осуществлялись бы с нарушением эмиссионной документации и это могло рассматриваться держателями еврооблигаций как дефолт.

23 и 24 июня Минфин РФ должен был осуществить выплаты по трем выпускам, причем только у одного из них есть опция о рублевых выплатах. Минфин провел эти платежи в рублях в соответствии с временным порядком, который был веден указом президента РФ в одностороннем порядке, без согласования с держателями евробондов.

Поэтому, если бы зарубежная финансовая инфраструктура провела майские платежи по евробондам, то тема дефолта РФ всё равно возникла бы — не сейчас, так в конце июля, после окончания льготного периода по платежам, сделанным на прошлой неделе. При этом мы бы считали свои обязательства исполненными. И тут уже вопрос к зарубежным инвесторам, что для них важнее: возврат собственных инвестиций через принятие новых правил игры или же соблюдение всех формальностей до конца, с признанием дефолта и попытками вернуть свои инвестиции через суд.

На фоне уже действующих ограничений и санкций дефолт не создаст каких-то новых, существенных проблем для российской экономики. Нужно понимать, что природа текущего дефолта кардинально отличается от тех событий, которые были в 1998 году и которые у большинства российских граждан ассоциируются с термином «дефолт». Напомню, что тогда рухнула пирамида государственных краткосрочных облигаций — в условиях узкого валютного коридора они приносили инвесторам высокую доходность, при этом у России из-за низких цен на нефть практически отсутствовали валютные резервы и функционирование экономики сильно зависело от кредитов МВФ.

Сейчас ситуация совершено иная. Благоприятная конъюнктура сырьевых рынков и формирование существенных золотовалютных резервов в последние 15–18 лет значительно снизили значимость для Минфина РФ глобального рынка капитала. В последние годы внешний государственный долг по сравнению с золотовалютным резервом был несущественным, а в целом внешний долг страны (с учетом долга корпораций и банков) был сопоставим с размером ЗВР. На начало апреля госдолг по евробондам составлял $37 млрд, притом что не замороженные ЗВР были на уровне $300 млрд. Отмечу, что владельцами половины еврооблигаций Минфина РФ были резиденты.

Прямо сейчас в дефолте — Шри-Ланка. Пакистан находится на грани объявления банкротства, а Аргентина недавно обращалась в МВФ за реструктуризацией своего долга. Ситуация этих стран кардинально отличается от нашей. Шри-Ланка объявила дефолт, так как у нее критически снизился объем валюты: страна импортирует продовольствие, топливо и страдает из-за отсутствия туризма вследствие пандемии. У Пакистана также проблемы с торговым балансом.

У нас же есть и возможность, и готовность платить, но платежи отказывается проводить зарубежная финансовая инфраструктура. Поэтому это не дефолт нас как должника, а дефолт именно финансовой инфраструктуры.

Автор — ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции»

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