Артистам из РФ озвучили список требований для включения в «белый лист» Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины 27 июня опубликовало перечень требований к артистам из России. В случае их выполнения звезды попадут в «белый список», позволяющий оставаться в украинском эфире.

Как пишет интернет-издание «Страна.ua», для включения в список артистам необходимо подать заявление установленной формы, а также декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. В документе также должен присутствовать призыв «немедленно прекратить агрессию против Украины и обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины».

22 июня телеведущего и пародиста Максима Галкина исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Впервые такой список Киев представил в августе 2015 года. В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется. Артисты попадают в списки, в частности, из-за визитов в Крым.