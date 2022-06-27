В администрации морских портов Украины заявили об их работе на грани коллапса

Украинские порты на Дунае — Рени, Измаил и Усть-Дунайск — работают на грани коллапса, спасти положение можно благодаря новым перегрузочным комплексам. Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Украины (АМПУ) Дмитрий Баринов в понедельник, 27 июня.

«В настоящее время Рени, Измаил и Усть-Дунайск работают фактически на грани. И увеличить грузооборот портов можно только за счет среднесрочных и долгосрочных решений, в частности, строительства новых перегрузочных комплексов», — цитирует Баринова украинское агентство «Укринформ».

Представитель АМПУ рассказал, что на данный момент из всех 18 украинских портов работают всего три в дунайском направлении, суммарно ими в мае было обработано мизерное количество грузов — практически 1,3 млн т. До конца февраля, как отметил собеседник издания, все украинские порты ежемесячно отгружали около 5 млн т агропродукции.

«То есть нынешний грузооборот — это меньше чем треть того, что отгружалось до военных действий, что невозможно сравнивать», — подметил он.

20 июня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Но для открытия «нужно военное оборудование <…> Некоторое оборудование уже посылается на Украину». Ландсбергис добавил, что если другие европейские страны, имеющее данное оборудование, также передадут его украинской стороне, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

9 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина должна осознать, что разминирование портов в Черном море, где сейчас заблокировано украинское зерно, является безальтернативным вариантом для вывоза грузов.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.