Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружила на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе останки 172 украинских военных. Об этом 27 июня ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В конце мая Минобороны РФ сообщило об обнаружении в подземельях «Азовстали» фургона с отключенной системой охлаждения, где хранились 152 тела погибших боевиков.

Тогда же в Мариуполе было найдено массовое захоронение с сотнями тел. В ямах лежали плохо засыпанные землей останки. По словам очевидцев, захоронение сделали военнослужащие украинской армии в то время, когда Мариуполь контролировала Украина.

В марте официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко рассказал об обнаружении мест массового убийства мирных жителей. Их нашли силы ЛНР в районе Попаснянской железной дороги.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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