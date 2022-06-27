Пять человек погибли из-за утечки газа в иорданском порту Акаба
Пять человек погибли из-за утечки токсичного газа в порту Акаба на юге Иордании. Также в результате инцидента пострадало более 230 человек. Об этом 27 июня сообщает издание Garaanews.com со ссылкой на заявление властей.
Утечка газа произошла в результате падения наполненного газообразным веществом резервуара во время транспортировки.
Как отмечает издание, последствия инцидента еще устраняются. Проводится госпитализация пострадавших, часть уже получают необходимую медицинскую помощь в больницах.
18 апреля недалеко от американского города Плакемин (штат Луизиана) произошла утечка токсичного хлора на химзаводе компании. Утечка произошла из-за пожара. По данным телеканала WAFB 9, уровень хлора за пределами завода не представлял высокой опасности, поэтому приказа об эвакуации населения города не было.