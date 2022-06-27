Пожар произошел в жилом доме в Республике Коми

В жилом доме в Сыктывдинском районе Республики Коми произошел пожар. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 26 июня. В 17:06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании на улице Красных Партизан в деревне Шыладор. Через 15 минут сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия. Возгорание было ликвидировано в 21:20. В тушении участвовали 4 спасателя и 2 единицы техники.

Общая площадь пожара составила 80 кв. м. Никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность электрооборудования.

Днем 23 июня пожар произошел в одноэтажном кирпичном доме в Иркутске. Погибли 56-летний мужчина и 76-летняя женщина. Вероятной причиной возгорания эксперты называют неосторожное обращение с огнем при курении.