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Житель Ясиноватой в ДНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В результате обстрела города Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР) вооруженными силами Украины (ВСУ) 27 июня погиб один мирный житель, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Информацию передал штаб Территориальной обороны ДНР.

ВКС нанесли удар по цехам корпорации «Артем» в Киеве. Онлайн спецоперации 27 июня
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«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Ясиноватой число раненых возросло до 8 человек, еще один мирный житель погиб», — говорится в Telegram-канале штаба.

Добавляется, что среди раненых есть подросток 2007 года рождения. Представители штаба напомнили гражданам о необходимости оставаться в убежищах во время обстрелов и выходить из домов только в случае крайней надобности.

Ранее в этот же день поступила информация о гибели двух человек в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки в ДНР. Атака была произведена при помощи установки РСЗО «Град».

В последние недели ВСУ усилили обстрелы Донецка. Так, 25 июня в результате обстрела города погибла жительница Петровского района. За день до этого стало известно, что получивший тяжелые ранения при обстреле этого же района ребенок скончался в больнице.

23 июня мужчина погиб при обстреле ВСУ храма в Донецке. А 22 июня в республике сообщили о гибели молодой женщины и ее грудного ребенка в селе Ровнополь Волновахского района. Они погибли после прямого попадания боеприпаса в жилой дом.

За 20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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