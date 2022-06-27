Безработный житель Твери украл мясо в магазине

Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего безработного жителя Твери, который украл в магазине два куска мяса. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщают «Тверские ведомости».

Мужчина взял с прилавка свиную корейку и лопатку и попытался скрыться. Однако сотрудник магазина заметил это и нажал тревожную кнопку. Сигнал поступл на пульт вневедомственной охраны.

После задержания мужчина сознался в содеянном. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

5 мая в Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении дорогостоящей электрической зубной щетки и косметического крема.

21 апреля сообщалось, что мужчина совершил вооруженный грабеж ради пива и курицы в Кировском районе Санкт-Петербурга. Администратор магазина рассказала, что злоумышленник украл две бутылки пива и курицу. При себе у него был нож, остановить его не удалось, с места преступления он скрылся.