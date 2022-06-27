Путин заявил, что зарубежные фармкомпании проталкивают свою продукцию на российский рынок

Российский президент Владимир Путин вместе с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным в понедельник, 27 июня, организовал встречу, где были подняты вопросы недобросовестного поведения зарубежных фармацевтов, которые за деньги продают через медиков собственную продукцию.

Чиханчин сообщил, что в это были втянуты руководители медицинских организаций, а также медперсонал на территории РФ в 30 субъектах. Путин подчеркнул, что аналогичные схемы используются по всему миру.

«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — отметил во время беседы глава государства.

Чиханчин сказал, что нужно пресекать эти действия.

9 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что за последнее пятилетие в четыре раза сократилось число серий медикаментов с браком — недоброкачественных, контрафактных, фальсифицированных. Кроме того, она обратила внимание на то, что на сегодняшний день каждый пациент может прочитать QR-код и получить информацию о том, где тот или иной препарат был выпущен, а также где его продавали.