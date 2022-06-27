На двух улицах Калуги временно отключат воду из-за ремонта

На двух улицах Калуги в четверг, 30 июня, отключат воду в связи с ремонтом коммуникаций. Об этом 27 июня сообщает газета «Весть».

Без воды останутся дома № 3, № 5 и № 7 на улице Знаменской и дома № 8а, № 10 и № 14 на улице Салтыкова-Щедрина.

Ремонтные работы будут проводить с 8.00 до 20.00. В материале отмечается, что в воде возможно наличие примесей сразу после ее включения.

26 июня сообщалось, что в Милане (Италия, северная область Ломбардия) по распоряжению мэра города Джузеппе Сала отключат все уличные фонтаны из-за настигшей регион засухи. Исключениями станут питьевые фонтаны и фонтаны, где есть животный и растительный мир.