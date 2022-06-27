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В России начали работу региональные штабы по наблюдению за выборами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Региональные штабы по наблюдению за выборами уже начали свою работу и приглашают политические партии к сотрудничеству. Об этом 27 июня сообщил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

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«Уже открыты штабы в Приморском крае, Пензенской, Омской областях. В Пермском крае должно быть первое заседание общественного штаба, в Республике Алтай штаб заработает с 1 июля. Во Владимирской, Курской, Томской, Кировской, Саратовской, Свердловской областях штабы уже активно работают», — цитирует его РАПСИ.

Григорьев отметил, что особое внимание в предстоящем избирательном цикле будет уделено дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).

«Напомню, что на прошлых выборах мы использовали такое серьезное ноу-хау, как цифровой сейф-пакет Общественной палаты. Конечно, мы будем планировать и дальше развивать эту тематику. Мы понимаем, что за использованием цифровых технологий, безусловно, стоит будущее, но, конечно, совместно с другими технологиями и подходами к голосованию, которые сохраняются», — сказал эксперт.

В свою очередь, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод заявил, что предстоящие выборы будут конкурентными, динамичными, со своей драматургией, исходя из реалий сегодняшнего дня.

«У общества есть доверие к общественным наблюдателям, которые рассматриваются как независимая, неангажированная общественная сила, которая способна предоставлять объективную картину выборов и противостоять недобросовестной, фейковой информации», — пояснил он.

Ранее, 15 декабря 2021 года, Памфилова заявила, что комиссия планирует расширить применение ДЭГа в регионах. Она отметила, что в 2022 году выборы пройдут в 19 российских регионах.

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