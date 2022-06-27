Аналитик рассказал о последствиях возможного суда из-за российского госдолга

При подаче иностранным инвестором иска из-за неполучения от российской стороны платежа по евробондам у заграничного суда не будет юрисдикции для рассмотрения его по существу. Об этом заявил 27 июня аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Ковалев, отвечая на вопрос «Известий» о том, что будет в случае обращений получателей выплат от РФ в суд.

«Это формальная сторона. А с практической точки зрения для инвестора нет смысла инициировать длительные и дорогостоящие судебные разбирательства с заемщиком, который готов обслуживать свой долг в ситуации, когда инвестору запрещено получать причитающиеся ему выплаты», — сказал аналитик.

Представим гипотетическую ситуацию: что всё-таки состоялся суд, вынесено решение, инвестору разрешили получить выплаты. Он всё равно придет к российской стороне и получит то, что ему уже зарезервировали для выплат, сказал Ковалев.

«Поэтому мы и говорим, что вот твои деньги, приходи и забирай их сразу. Это гораздо более рационально с точки зрения всех сторон. В том числе и американских властей, которые бьют по своим инвесторам и своим налогам», — пояснил он.

По его словам, формально объявлять о наступлении дефолта в стране можно только после вступления в силу решения суда соответствующей юрисдикции об удовлетворении искового требования держателя еврооблигаций. Однако глава Минфина России Антон Силуанов утверждает, что Москва ни в одном из проспектов эмиссии не отказалась от так называемого «суверенного иммунитета». Суверенный иммунитет — это правовая доктрина, согласно которой суверен или государство не могут совершить юридическое правонарушение и застрахованы от гражданского иска или уголовного преследования.

Отвечая на вопрос «Известий», чем грозит экономике России свершившийся дефолт, ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков отметил, что не видят каких-либо новых рисков и угроз сверх уже наложенных странами Запада ограничений и санкций, которые могли бы возникнуть из-за «дефолта».

«Половина держателей евробондов Минфина РФ — это резиденты России. До резидентов не доходили выплаты, которые Минфин РФ осуществлял в соответствии с эмиссионной документацией через зарубежную финансовую инфраструктуру, но до них доходят рублевые платежи по евробондам. Поэтому для российских держателей еврооблигаций Минфина РФ также не возникает каких-то новых проблем», — рассказал он.

Шураков добавил, что зарубежные рейтинговые агентства отозвали кредитные рейтинги России еще в апреле. Тогда одно из агентств — S&P — в нарушение собственной методологии понизило кредитный рейтинг РФ до SD (выборочный дефолт), хотя кредитного события тогда еще не произошло. Формальное же объявление о «дефолте» нужно для покупателей кредитно-дефолтных свопов (CDS) на российские еврооблигации. Эти финансовые инструменты используются как страховка от дефолта.

«Вполне возможно, что в ближайшее время часть зарубежных держателей евробондов обратятся в комитет по определению кредитных деривативов (CDDC) при Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), для того, чтобы этот комитет «провозгласил» дефолт и продавцы страховок, то есть CDS, осуществили выплату в пользу покупателей страховок от дефолта России», — допустил аналитик.

Он отметил, что наложенные Минфином США санкции ограничивают операции и с CDS на российские еврооблигации, поэтому группа из нескольких зарубежных банков и управляющих активами обратились в Минфин США за временным разрешением на торговлю CDS на российские еврооблигации.

В то же время, по словам специалиста, у России есть и возможность и готовность платить по госдолгу, но платежи отказывается проводить зарубежная финансовая инфраструктура. Поэтому это не «дефолт» РФ как должника, а «дефолт» финансовой инфраструктуры, заключил он.

Ранее в тот же день агентство Bloomberg собщило, что в России 27 июня якобы наступил дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Минфине РФ заявили, что инвесторы не получили платежи по двум выпускам суверенных евробондов РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как дефолт.

В Кремле назвали неправомерными утверждения о дефолте в России, так как страна выплатила проценты по евробондам еще в мае.

В Госдуме отметили, что данные о якобы дефолте в России являются враньем и самопиаром Запада, который хочет убедить население Евросоюза и США в эффективности антироссийских санкций.