ViP Serial покажет культовый приключенческий сериал «Спасатели Малибу»

27 июня на телеканале ViP Serial (входит в ГК Viasat) стартует легендарный сериал 1990-х «Спасатели Малибу». Загорелые пловцы и пловчихи в красных купальных костюмах снова будут охранять покой отдыхающих на солнечных пляжах Калифорнии. Понаблюдать за захватывающими приключениями этих отважных ребят можно будет в 20:00 по будням. Также релиз доступен подписчикам стримингового сервиса viju.

Солнечный песчаный пляж, бескрайние водные просторы, обворожительная юная Памела Андерсон — вот на что в сериале «Спасатели Малибу» обращаешь внимание в первую очередь. Вместе с другими, не менее отважными и подтянутыми, сотрудниками береговой охраны она будет вступать в борьбу с опасной стихией, спасая отдыхающих и рискуя собой. Мощные волны, акулы, землетрясения, пираты – команде спасателей всё по плечу. Они — настоящие супергерои! В их жизни всегда есть место подвигу — и не только. Любовные драмы и весёлые приключения тоже не обойдут их стороной.

В ролях — Дэвид Хассельхофф («Рыцарь дорог», «Стражи Галактики. Часть 2»), Джереми Джексон («Крик», «Санта-Барбара»), Памела Андерсон («Переломный момент», «Не называй меня малышкой») и многие другие. Среди состава участников был и настоящий спасатель. Майкл Ньюман сразу покорил съемочную группу харизмой, умением выполнять сложные трюки без каскадера и оказывать первую помощь утопающим.

Сериал «Спасатели Малибу» стал одним из самых успешных кинопроектов в мире: в 90-е годы он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое телешоу с более чем миллиардом зрителей. За 11 сезонов с 1989 по 2001 год было выпущено 245 серий, их транслировали в 148 странах.

Если вы, как и мы, снова хотите оказаться там, где вечное лето, то скорее переходите на канал ViP Serial в пакете ViP, где с 27 июня начнут показывать все эпизоды сериала. Также «Спасатели Малибу» доступны подписчикам стримингового сервиса viju. Приятного просмотра!