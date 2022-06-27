Реклама
Прямой эфир
Мир
В Латвии указали на намеки со стороны Запада о готовности забрать Калининград
Мир
В администрации морских портов Украины заявили об их работе на грани коллапса
Мир
Канада вводит санкции в отношении связанных с ВПК РФ 46 юрлиц
Экономика
Байден объявил о повышении пошлин на ряд позиций импорта из РФ
Политика
В России начали работу региональные штабы по наблюдению за выборами
Армия
Вооруженная «Калибрами» подлодка «Алроса» выйдет в море для испытаний
Мир
Путин и Болсонару обсудили проблему безопасности продовольствия в мире
Культура
В стене московской усадьбы Бахрушиных нашли коллекцию старинных пластинок
Мир
МИД РФ объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата
Мир
Мужчины в Китае за пять лет в среднем стали выше на 1 см
Общество
Почти 6 тыс. выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в этом году
Сюжет:

Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову, погибшему на Украине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову, погибшему в ходе спецоперации по защите Донбасса. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

ВКС нанесли удар по цехам корпорации «Артем» в Киеве. Онлайн спецоперации 27 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

Лейтенант удостоен звания «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Как сообщили в Минобороны РФ, Попов командовал подразделением, прикрывавшим позиции Вооруженных сил РФ и пожертвовал своей жизнью, чтобы удержать стратегически важный рубеж.

Попов не давал украинским боевикам прорвать оборонительные рубежи, несмотря на их большую численность. Был дважды ранен и до последнего выполнял свой долг, продолжая руководить бойцами, чтобы не допустить наступления украинских войск. Благодаря его мужеству и героизму, взводу удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей.

21 июня президент России отметил, что Россия гордится тем, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса российские военные действуют мужественно и профессионально, как настоящие герои.

25 мая российски лидер также подчеркнул, что все участники специальной операции являются героями, и относиться к ним нужно как к героям. Путин также пообещал госнаграды бойцам, рискующим жизнью в ходе спецоперации.

До этого, 9 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин вручил отцу погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха») звезду Героя России, звездой был награжден его сын посмертно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022