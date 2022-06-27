Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову, погибшему на Украине

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову, погибшему в ходе спецоперации по защите Донбасса. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Лейтенант удостоен звания «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Как сообщили в Минобороны РФ, Попов командовал подразделением, прикрывавшим позиции Вооруженных сил РФ и пожертвовал своей жизнью, чтобы удержать стратегически важный рубеж.

Попов не давал украинским боевикам прорвать оборонительные рубежи, несмотря на их большую численность. Был дважды ранен и до последнего выполнял свой долг, продолжая руководить бойцами, чтобы не допустить наступления украинских войск. Благодаря его мужеству и героизму, взводу удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей.

21 июня президент России отметил, что Россия гордится тем, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса российские военные действуют мужественно и профессионально, как настоящие герои.

25 мая российски лидер также подчеркнул, что все участники специальной операции являются героями, и относиться к ним нужно как к героям. Путин также пообещал госнаграды бойцам, рискующим жизнью в ходе спецоперации.

До этого, 9 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин вручил отцу погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха») звезду Героя России, звездой был награжден его сын посмертно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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