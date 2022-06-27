Реклама
Прямой эфир
Культура
В стене московской усадьбы Бахрушиных нашли коллекцию старинных пластинок
Мир
МИД РФ объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата
Мир
Мужчины в Китае за пять лет в среднем стали выше на 1 см
Общество
Почти 6 тыс. выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ в этом году
Авто
КамАЗ разработал беспилотный карьерный самосвал
Мир
Москва подтвердила свое участие на предстоящем саммите G20
Общество
Аксенов заявил об угрозе подтопления ряда территорий Симферополя
Мир
В Литве предупредили о росте DDoS-атак на госпредприятия
Общество
Более 3 тыс. пар в Подмосковье получили выплату к юбилею семейной жизни
Мир
Рост цен на топливо в США спровоцировал волну краж бензина
Мир
Экс-президенту Молдавии предъявили обвинения в превышении полномочий

Лидер Green Day решил отказаться от гражданства США из-за отмены права на аборт

0
Фото: Global Look Press/Marco Piraccini
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер американской панк-рок группы Green Day Билли Джо Армстронг решил отказаться от гражданства США из-за отмены права на аборт в стране.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

Рожденные резолюцией: американок лишили права на аборт
В США отменили знаковое решение Верховного суда по делу «Роу против Уэйда»

«К черту Америку, я отказываюсь от гражданства», — заявил Армстронг со сцены во время концерта группы в пятницу, 24 июня. Его изречения передает газета The Hill.

Музыкант еще долго продолжал публично ругаться и нелестно отзываться о решении Верховного суда США.

«В мире слишком много глупостей, чтобы возвращаться к этому жалкому гребаному оправданию для страны», — заявил Армстронг.

26 июня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что США ждут очень серьезные последствия из-за ситуации с абортами.

25 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разочарован отменой права на аборт в США.

Тогда же стало известно, что запрет на аборт уже вступил в шести штатах. Теперь в Кентукки, Луизиане, Миссури и Южной Дакоте они запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования или инцеста. В Оклахоме беременность, наступившую в таких ситуациях, прервать можно. В иных случаях закон оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия.

Президент США Джо Байден заявил, в свою очередь, что здоровье и жизнь женщин находится под угрозой после решения суда. Он указал, что страна отброшена на 150 лет назад. А экс-президент США Дональд Трамп отметил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022