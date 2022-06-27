Лидер Green Day решил отказаться от гражданства США из-за отмены права на аборт

Лидер американской панк-рок группы Green Day Билли Джо Армстронг решил отказаться от гражданства США из-за отмены права на аборт в стране.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь права на аборты будут определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

«К черту Америку, я отказываюсь от гражданства», — заявил Армстронг со сцены во время концерта группы в пятницу, 24 июня. Его изречения передает газета The Hill.

Музыкант еще долго продолжал публично ругаться и нелестно отзываться о решении Верховного суда США.

«В мире слишком много глупостей, чтобы возвращаться к этому жалкому гребаному оправданию для страны», — заявил Армстронг.

26 июня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что США ждут очень серьезные последствия из-за ситуации с абортами.

25 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разочарован отменой права на аборт в США.

Тогда же стало известно, что запрет на аборт уже вступил в шести штатах. Теперь в Кентукки, Луизиане, Миссури и Южной Дакоте они запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования или инцеста. В Оклахоме беременность, наступившую в таких ситуациях, прервать можно. В иных случаях закон оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия.

Президент США Джо Байден заявил, в свою очередь, что здоровье и жизнь женщин находится под угрозой после решения суда. Он указал, что страна отброшена на 150 лет назад. А экс-президент США Дональд Трамп отметил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.