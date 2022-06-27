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Президент Зеленский заявил о желании закончить конфликт на Украине до зимы

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. Об этом со ссылкой на дипломатов Европейского союза пишет Reuters 27 июня.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

При этом Зеленский заявил, что, несмотря на такое стремление, дипломатические методы пока применять рано.

Кроме того, украинский лидер призвал G7 отправить Киеву системы ПВО, усилить санкционное давление на Москву и предоставить Украине гарантии безопасности.

16 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин выразил надежду, что специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса может закончиться к концу 2022 года. До этого он предрек завершение «освободительной операции» в качестве полной победы союзнических сил.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации, достигаются. При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также для военных ВС РФ, ЛДНР.

До этого, 6 июня, Лавров указывал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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