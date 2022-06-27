Жилье с «золотыми» интерьерами экс-сотрудника ГАИ Ставрополья обратят в доход государства

Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ выявили у экс-начальника контрольно-профилактического отдела управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александра Аржанухина 23 объекта недвижимости. В связи с отсутствием сведений о законности получения необходимой для покупки суммы ведомство 27 июня направило в суд иск об обращении в доход государства данного имущества.

«Установлено, что сотрудник правоохранительных органов в период прохождения государственной службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников и близких, 23 объекта недвижимости, рыночная стоимость которых в настоящее время превышает 44 млн рублей», — говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

По нескольким объектам заявлены требования о взыскании эквивалента их стоимости. Также до рассмотрения искового заявления суд принял меры о запрете любых регистрационных действий.

Расследование уголовного дела против Аржанухина и его бывшего начальника Алексея Сафронова продолжается. К родственникам и близким ранее был направлен иск об обращении в доход государства имущества, рыночная стоимость которого превышает 100 млн рублей.

Главу управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и шестерых участников возглавляемой им группы, одним из которых и является Аржанухин, а также четырех гражданских лиц задержали 20 июля 2021 года по обвинению в получении взятки на общую сумму более 19 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

В тот же день СК опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД Сафонова. На записи показаны золоченые детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.