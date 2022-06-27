Жительница Брянской области стала жертвой интернет-мошенников

Жительница Фокинского района Брянской области стала жертвой интернет-мошенников. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

На прошлой неделе 52-летней женщине пришло сообщение от знакомой в социальных сетях. Та якобы просила одолжить ей 19,5 тыс. рублей и заверяла, что вернет деньги в ближайшее время. Женщина перевела сумму на указанный номер. Однако позднее выяснилось, что страница знакомой была взломана, а сообщение отправили мошенники.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что в Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 46-летний мужчина перечислил злоумышленникам, которые представились по телефону сотрудниками службы безопасности банка, 1,7 млн рублей.