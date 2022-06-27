Аллегрова отказалась петь «Угонщицу» и ушла со сцены во время концерта

Народная артистка России, эстрадная певица Ирина Аллегрова покинула сцену во время своего выступления в Рыбинске, после того как зрители потребовали спеть старые известные хиты, в частности «Угонщицу» и «Младшего лейтенанта», несмотря на новый репертуар. Об этом сообщает в понедельник, 27 июня, «РИА ФАН».

«Пожалуй, я пошла», — сказала Аллегрова после возгласов ее фанатов.

Был ли прерван на этом концерт или же всё закончилось на безобидной шутке, неизвестно.

«Вот так. «Угонщицу» петь не хочешь — уходи!» — подписала видеозапись с концерта, выложенную в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) поэтесса Лариса Рубальская.

Подобный инцидент произошел в 2019 году, когда в Краснодаре Аллегрова отказалась по просьбам поклонников исполнять «Угонщицу», «Императрицу», «Младшего лейтенанта». Фанаты тогда возмутились, что вместо этих и других хитов певицы они услышали незнакомые песни.