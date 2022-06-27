МИД РФ объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата

Восемь греческих дипломатов в Москве объявлены персонами нон грата. Об этом 27 июня сообщается на сайте МИД России.

Как отметили в ведомстве, в понедельник в МИД была вызвана посол Греции в РФ Екатерини Нассика, ей был выражен протест в связи с конфронтационным курсом Афин в отношении Москвы, включая поставки оружия Киеву и объявление персонами нон грата российских дипломатов.

«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены «persona non grata» и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней», — подчеркнули в российском МИДе.

Действия Москвы стали ответом на недружественные действия Греции, ответственность за это лежит на Афинах, заключили в МИД России, сохранив за собой право на ответные реакции.

Ранее в понедельник посол РФ в Афинах Андрей Маслов отметил, что Греция больше не является страной для благоприятного отдыха россиян. По его словам, отмечается волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны.

25 июня Ассоциация туроператоров России сообщила, что с 27 июня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию. В апреле в СМИ появилась информация о нападении группы украинцев на россиянку во время праздника Пасхи в Афинах.

6 апреля Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата. В МИД тогда отметили, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов из европейских стран и уже отвечает на недружественные действия стран Европы в адрес российских дипломатов.